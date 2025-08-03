Bild: ничего не произойдет, если Россия проигнорирует требования Трампа

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Если Россия проигнорирует требования президента США Дональда Трампа, то это ни к чему не приведет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bild.

Военный эксперт Томас Тайнер написал, что "если русские будут молчать, ничего особенного не произойдет".

В середине июля Трамп пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере около 100%, если Москва и Вашингтон не заключат сделку относительно украинского конфликта в течении 50 дней.

29 июля глава Белого дома объявил, что сокращает срок до 10 дней, по истечении которых США начнут вводить импортные пошлины и другие меры. При этом Трамп выразил сомнения в том, что это повлияет на Россию.

После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к Трампу и подчеркнул, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. Президент США ответил, что Медведев заходит "на очень опасную территорию".

В ответ экс-президент России посоветовал Трампу вспомнить его любимые фильмы про "ходячих мертвецов" и то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука.

Американский лидер счел это угрозой ядерным оружием и приказал переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы".

