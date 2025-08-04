Кремль не исключил возможность встречи Путина и Уиткоффа

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В Кремле не исключают возможности встречи Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа на текущей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", – подчеркнул представитель Кремля.

Как указал Песков, Россия сохраняет приверженность урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прилетит в Россию 6 или 7 августа. При этом изначально планировалось, что спецпосланник прибудет в Москву 2 августа – сразу после его рабочей поездки в Израиль. Однако, по данным СМИ, его самолет вылетел из Тель-Авива обратно в США.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер выразил надежду, что спецпосланнику удастся добиться результатов в процессе урегулирования кризиса на Украине. Поездка Уиткоффа, отметил он, сможет принести "некоторые плоды".

