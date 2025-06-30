Премьер Сербии Мацут: Сербия рассмотрит использование российской платежной системы "Мир"

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Власти Сербии изучают возможности перспектив использования российской платежной системы "Мир". Об этом в интервью газете "Известия" заявил премьер-министр страны Джуро Мацут.

Политик отметил важность рассмотрения этого вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение о подключении к системе будет принято национальными финансовыми организациями после тщательного анализа всех аспектов.

О намерении использовать карты "Мир" сообщал ранее исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому направлению Сулатда Саруттилаван. Более того, Россия также планирует начать переговоры с Гвинеей по аналогичному вопросу.

Возможность оплачивать покупки и услуги с помощью карты "Мир" уже появилась в Турции. Транзакция происходит через систему QR-кодов, при этом рубли автоматически конвертируются в лиры.

Помимо Турции, расплатиться картой "Мир" туристы могут в Южной Осетии, Азербайджане, Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и Таджикистане. Кроме того, там можно снять и наличные в банкоматах. Также карты российских банков работают в Лаосе, на Мальдивах, во Вьетнаме, в Мьянме, на Кубе и в Венесуэле.