Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 09:01

Экономика
Главная / Новости /

Премьер Сербии Мацут: Сербия рассмотрит использование российской платежной системы "Мир"

В Сербии изучают возможность подключения к платежной системе "Мир"

Фото: 123RF/melenansk

Власти Сербии изучают возможности перспектив использования российской платежной системы "Мир". Об этом в интервью газете "Известия" заявил премьер-министр страны Джуро Мацут.

Политик отметил важность рассмотрения этого вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение о подключении к системе будет принято национальными финансовыми организациями после тщательного анализа всех аспектов.

О намерении использовать карты "Мир" сообщал ранее исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому направлению Сулатда Саруттилаван. Более того, Россия также планирует начать переговоры с Гвинеей по аналогичному вопросу.

Возможность оплачивать покупки и услуги с помощью карты "Мир" уже появилась в Турции. Транзакция происходит через систему QR-кодов, при этом рубли автоматически конвертируются в лиры.

Помимо Турции, расплатиться картой "Мир" туристы могут в Южной Осетии, Азербайджане, Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и Таджикистане. Кроме того, там можно снять и наличные в банкоматах. Также карты российских банков работают в Лаосе, на Мальдивах, во Вьетнаме, в Мьянме, на Кубе и в Венесуэле.

Читайте также


экономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика