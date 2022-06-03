Фургалу понадобилась экстренная медицинская помощь – адвокат

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Арестованному экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу потребовалась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.
"Для оказания скорой медицинской помощи в зал суда были вызваны медики, которые должны провести необходимое обследование, а также оказать медицинскую помощь Фургалу", – приводит слова Карапетяна ТАСС.
Адвокат уточнил, что, возможно, его подзащитный мог заразиться коронавирусом, так как он пожаловался на слабость, кашель, насморк и высокую потливость.
В связи с этим суд заявил о перерыве в заседании по данному делу. Также, как уточнил представитель стороны защиты, в медсанчасти СИЗО перед конвоированием экс-главы Хабаровского края в суд у него был взят ПЦР-тест.
Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает. В отношении Фургала также возбуждено уголовное дело по ряду эпизодов статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"), а также по статье 289 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").
В конце апреля 2022 года сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края и другим фигурантам дела суд продлил срок ареста еще на три месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: