Фургалу понадобилась экстренная медицинская помощь – адвокат

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Арестованному экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу потребовалась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

"Для оказания скорой медицинской помощи в зал суда были вызваны медики, которые должны провести необходимое обследование, а также оказать медицинскую помощь Фургалу", – приводит слова Карапетяна ТАСС.

Адвокат уточнил, что, возможно, его подзащитный мог заразиться коронавирусом, так как он пожаловался на слабость, кашель, насморк и высокую потливость.

В связи с этим суд заявил о перерыве в заседании по данному делу. Также, как уточнил представитель стороны защиты, в медсанчасти СИЗО перед конвоированием экс-главы Хабаровского края в суд у него был взят ПЦР-тест.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает. В отношении Фургала также возбуждено уголовное дело по ряду эпизодов статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"), а также по статье 289 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").

В конце апреля 2022 года сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края и другим фигурантам дела суд продлил срок ареста еще на три месяца.

