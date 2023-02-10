Фигуранта дела о взрыве газа в доме в Новосибирске арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Суд арестовал на два месяца Ирину Урбах – фигурантку дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля", – говорится в сообщении.

Сама Урбах в беседе с РИА Новости заявила, что газовые шланги в трех квартирах специалисты поменяли 6 февраля.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Взрыв повлек за собой обрушение подъезда, случилось возгорание. В результате происшествия скончались 13 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело. В ходе расследования правоохранители задержали двоих подозреваемых из Омской области, которые за несколько дней до ЧП производили обслуживание газовых плит.

По информации следствия, они представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли мероприятия по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

10 февраля в Новосибирской области было объявлено днем траура.

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