Количество погибших после взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 13

Фото: МЧС России

Количество погибших после взрыва газа и обрушения части дома в Новосибирске увеличилось до 13. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает "Интерфакс".

"Количество погибших – 13 человек", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Пострадали девять человек, двое из которых были переведены на амбулаторное лечение, а семеро остались в больницах.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Из-за взрыва обрушился подъезд и начался пожар.

По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело. Впоследствии были задержаны двое подозреваемых, которые проводили техническое обслуживание газовых плит в некоторых квартирах дома за несколько дней до взрыва.

10 февраля в Новосибирской области объявили днем траура. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава региона Андрей Травников.



Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

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