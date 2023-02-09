Число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 12

Фото: МЧС России

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло двенадцати", – сказал собеседник информагентства.

Отмечается, что неизвестной в настоящее время остается судьба еще трех человек.

Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в результате ЧП пострадали девять человек. Двое из них уже переведены на амбулаторное лечение, а семеро остаются в больницах.

Инцидент произошел утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушился подъезд здания и начался пожар.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Позже в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых, которые за несколько дней до взрыва проводили техобслуживание газовых плит в ряде квартир.

В связи с трагедией 10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава региона Андрей Травников.



Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

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