Обвинение попросило для Фургала 23 года лишения свободы

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Государственные обвинители попросили суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале февраля суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Тогда присяжные заключили, что бывший губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения по всем пунктам обвинения.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, свои преступления он совершил еще в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Тогда же по этому делу задержали еще четырех человек. По предварительной информации, все они являлись членами преступной группировки.



Присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и в покушении на убийство

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