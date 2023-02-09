Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство Дворца спорта в Некрасовке выходит на финальный этап, в настоящее время готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Дворец спорта в Некрасовке готов на 90%. Полностью завершим его строительство летом. Новый спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей густонаселенного района Некрасовка", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Собянин пояснил, что в трехэтажном здании, чья площадь превышает 21 тысячу квадратных метров, расположатся 12 функциональных зон для занятий по плаванию, шахматам, хоккею и фигурному катанию, единоборствам, скалолазанию, экстремальным видам спорта, хореографии и ритмической гимнастике.

"Здание уже подключено к централизованным коммуникациям, на ледовом поле готовы трибуны, завершены работы в зоне бассейнов", – добавил Собянин.

Ранее в Бутырском районе Москвы ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Объект возвели на территории Колледжа по подготовке социальных работников.

Заниматься в новом центре смогут сотрудники учреждения, его студенты и жители района.

Собянин: в этом году завершится строительство еще 14 объектов спортивной инфраструктуры

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