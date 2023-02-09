Собянин: объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

Фото: МЧС России

Объем производства одежды в Москве вырос в 6,6 раза за год. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По его словам, на этот показатель повлиял большой опыт отечественных производителей и уход с рынка иностранных брендов. Мэр уточнил, что в Москве находится более 200 предприятий легкой промышленности.

"С каждым годом их ассортимент расширяется. Помимо одежды, в городе выпускают обувь, ткани, аксессуары. Так, производитель детской одежды MIMIBABY в прошлом году увеличил выпуск продукции в несколько раз", – указал Собянин.

Он отметил важность появления узкоспециализированных товаров. Градоначальник напомнил, что в прошлом году компания "Ортомода" занялась производством ортопедической обуви из переработанного пластика для людей с деформацией стопы или сахарным диабетом.

Собянин подчеркнул, что значительную помощь столичным компаниям оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что московский производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby нарастил объем производства продукции в период с января по октябрь 2022 года в 7 раз.

Генеральный директор компании Дмитрий Курченко объяснил, что сырье для производства одежды является гипоаллергенным, оно не содержит синтетических добавок.



Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!