Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей. Известно, что трех- и четырехзвездочный номерной фонд практически полностью раскупили.

По данным отельеров, 75% гостей на новогодние выходные приехали из ближайших к Москве городов, 15% – иностранцы, в основном туристы из Китая, Индии, Турции, Ирана и Пакистана. Подробнее о том, насколько заполнены столичные гостиницы до 14 января, – в эфире телеканала Москва 24.