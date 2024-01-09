Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 08:45

Туризм

Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей

Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей

Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

Москва привлекла на 25% туристов больше

Новости часа: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло – Собянин

Число туристов в Москве увеличилось на четверть

Число туристов в Москве увеличилось на 25%

Три региона РФ вошли в топ направлений для поездок на столичных автобусах

Московский регион стал одними из самых популярных направлений в новогодние выходные

Москва попала в топ самых популярных направлений для зимнего отдыха

Россияне массово отправились на новогодние каникулы в Подмосковье

Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей. Известно, что трех- и четырехзвездочный номерной фонд практически полностью раскупили.

По данным отельеров, 75% гостей на новогодние выходные приехали из ближайших к Москве городов, 15% – иностранцы, в основном туристы из Китая, Индии, Турции, Ирана и Пакистана. Подробнее о том, насколько заполнены столичные гостиницы до 14 января, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика