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16 января, 11:00

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"Открытки": детско-взрослая поликлиника в Бирюлеве Восточном

"Открытки": детско-взрослая поликлиника в Бирюлеве Восточном

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В "Новогодних открытках" Москва 24 рассказывает про новые объекты, которые запустили в 2023 году. Среди них – дворец спорта "Некрасовка", детский корпус больницы в Коммунарке, новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана и многие другие.

Так, новую детско-взрослую поликлинику в Бирюлеве Восточном оснастили по новому московскому стандарту, что позволяет принимать за смену 320 пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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