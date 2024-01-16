"Открытки": детско-взрослая поликлиника в Бирюлеве Восточном

В "Новогодних открытках" Москва 24 рассказывает про новые объекты, которые запустили в 2023 году. Среди них – дворец спорта "Некрасовка", детский корпус больницы в Коммунарке, новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана и многие другие.

Так, новую детско-взрослую поликлинику в Бирюлеве Восточном оснастили по новому московскому стандарту, что позволяет принимать за смену 320 пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.