Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

В Москве открылись сразу две новые поликлиники. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Высококлассную медицинскую помощь рядом с домом получат более 50 тысяч горожан, проживающих в Бирюлеве Восточном и Отрадном. На Элеваторной улице в одном здании разместили взрослую и детскую поликлиники. А на Декабристов возвели корпус, который соединили с главным зданием с помощью перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.