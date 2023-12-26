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26 декабря, 07:45

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Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

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В Москве открылись сразу две новые поликлиники. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Высококлассную медицинскую помощь рядом с домом получат более 50 тысяч горожан, проживающих в Бирюлеве Восточном и Отрадном. На Элеваторной улице в одном здании разместили взрослую и детскую поликлиники. А на Декабристов возвели корпус, который соединили с главным зданием с помощью перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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