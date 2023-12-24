К Новому году в столице установили около 5 тыс световых конструкций – Собянин

Яркую иллюминацию в столице обеспечивают миллионы огней. Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, к Новому году и Рождеству в городе установили около пяти тысяч конструкций.

Для украшения Москвы используют современное оборудование: оно потребляет меньше энергии и работают в любых метеоусловиях. Так, на Поклонной горе появились инсталляции в виде танцоров, а Триумфальную арку украсили Дед Мороз и Снегурочка.

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