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19 декабря, 22:00

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Собянин вручил москвичам государственные награды в преддверии Нового года

Собянин вручил москвичам государственные награды в преддверии Нового года

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Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды в преддверии Нового года. Торжественная церемония состоялась в белом зале столичной мэрии.

Среди награжденных – многодетные родители Татьяна и Сергей Скворцовы, в семье которых четверо детей. Медали за отвагу при пожаре удостоен Дмитрий Большаков. Благодаря ему спасли пациента и не дали распространиться огню в медицинском центре. Мэр отметил каждого награжденного и отметил, что они помогли процветанию города.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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