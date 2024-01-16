В РФ предложили ввести рассрочку на 20 лет на покупку первой квартиры для семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов предложил ввести рассрочку на покупку первой квартиры для семьи на 20 лет без процентов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"И эта первая квартира должна быть просторной! Если семья хочет жить на земле – ссуда на строительство первого жилья тоже должна быть беспроцентной", – добавил он.

Харитонов хотел бы начать реализацию инициативы на Дальнем Востоке и территориях Арктической зоны, а затем распространить ее на все российские регионы.

Банк России решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор заявил, что подобная мера необходима в связи со значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также правительство уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов РФ, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

Владимир Путин попросил правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. По словам гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко, семейную ипотеку во втором полугодии 2024 года смогут взять свыше 200 тысяч семей, если ее продлят на текущих условиях.

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