Мутко заявил, что после продления семейной ипотеки ее смогут оформить более 200 тыс семей

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Свыше 200 тысяч семей смогут взять семейную ипотеку во втором полугодии 2024 года, если ее продлят после 1 июля следующего года на текущих условиях. Об этом ТАСС заявил генеральный директор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Продление программы на действующих условиях сохранит доступность жилья для семей, особенно в условиях высоких рыночных ставок", – отметил он.

Мутко также добавил, что программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки в стране. За время действия семейной ипотеки более 850 тысяч семей оформили кредиты на сумму около 3,7 триллиона рублей.

По его словам, данная госпрограмма в 2023 году стала одной из самых востребованных.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что в РФ нужно продлить семейную ипотеку. По его словам, правительство в данный момент занимается этим вопросом.

Кроме того, президент согласился с идеей поднять верхнюю планку по льготной ипотеке в регионах. В данный момент максимальная сумма кредита по программе арктической ипотеки составляет шесть миллионов рублей. Президент сказал, что обсудит вопрос о повышении верхнего предела.

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