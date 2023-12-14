Путин поддержал продление программы семейной ипотеки в России

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Семейную ипотеку следует продлить в России, правительство сейчас думает над этим вопросом. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Действие программы заканчивается после июля 2024 года.

"Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки", – сказал президент.

Вместе с тем Путин согласился с предложением поднять верхнюю планку по льготной ипотеке в российских регионах. Сейчас максимальная сумма кредита по программе арктической ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Президент заверил, что обсудит вопрос о повышении верхнего предела.

2 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах кабмина РФ повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать выдачу.

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