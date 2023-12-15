Путин заявил о необходимости продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке

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Владимир Путин попросил правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. Об этом он сообщил во время выступления на Съезде железнодорожников.

Кроме того, он предложил кабмину подумать о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита.

Накануне лидер РФ во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции сказал, что в стране нужно продлить семейную ипотеку. По его словам, правительство в данный момент занимается этим вопросом.

Свыше 200 тысяч семей смогут взять семейную ипотеку во втором полугодии 2024 года, если ее продлят после 1 июля следующего года на текущих условиях, отмечал затем генеральный директор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки