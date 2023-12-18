18 декабря, 01:35Программы
"Мой район. Навигатор": два медицинских центра открылись в больнице имени Боткина
В городской клинической больнице имени Боткина открылись два медицинских центра.
Первый флагманский центр будет оказывать неотложную помощь и сможет принимать до 200 пациентов в день. Второй проект – технологичный Московский урологический центр.
Медицинское учреждение посетил Сергей Собянин. Ему провели экскурсию и показали современное противошоковое отделение.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор