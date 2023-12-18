"Мой район. Навигатор": два медицинских центра открылись в больнице имени Боткина

В городской клинической больнице имени Боткина открылись два медицинских центра.

Первый флагманский центр будет оказывать неотложную помощь и сможет принимать до 200 пациентов в день. Второй проект – технологичный Московский урологический центр.

Медицинское учреждение посетил Сергей Собянин. Ему провели экскурсию и показали современное противошоковое отделение.

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