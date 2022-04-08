Эндокринолог назвала девять привычек долгожителей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Естественные движения, наличие цели в жизни и борьба со стрессом являются главными привычками, которые могут сделать из обычного человека долгожителя. Об этом сообщает радио КП.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что долгожители не бегают марафоны, а выращивают сады, ухаживают за домом и много ходят пешком.

"Имейте цель, отвечайте себе на вопрос: "Почему я просыпаюсь по утрам". Это знание добавляет до семи лет жизни", – сказала Павлова.

Источником многих болезней, считает специалист, является борьба со стрессом. По ее словам, японские долгожители молятся, дремлют, устраивают счастливые часы. Павлова также посоветовала прекращать есть, когда желудок заполнен на 80%. Эксперт подчеркнула, что долгожители меньше всего едят во второй половине дня или ранним вечером, а после не принимают пищу до конца дня.

По мнению Павловой, людям стоит больше есть растительной пищи и быть религиозными.

"Подавляющая часть долгожителей принадлежит к какому-либо религиозному сообществу. К какому – не имеет значения. Посещение религиозных служб четыре раза в месяц продлевает жизнь от 4 до 14 лет", – сказала эндокринолог.

Специалист подчеркнула важность жизни в семьях, где рядом растут дети, старятся родители. Также необходимо выбирать окружение, которое поддерживает здоровое поведение.

Ранее 101-летний гражданин США Тим Тэнджмен объяснил, что помогло ему дожить до такого возраста. По мнению долгожителя из города Меканиксберг, ему помогла любимая спортивная игра – боулинг. Он рассказал, что несколько раз в неделю участвует в соревнованиях среди пожилых, где является старейшим игроком.

