Вице-мэр Ракова провела круглый стол о современных подходах к поддержке старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела круглый стол с экспертами и представителями столичных вузов о подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения.

На мероприятии обсуждался вопрос формирования подходов к современной организации государственной поддержки старшего поколения. Как подчеркнула Ракова, это является одной из приоритетных задач системы соцзащиты города.

Заммэра подчеркнула, что сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет, каждый четвертый житель столицы – человек пенсионного возраста. По ее словам, пенсионеров в Москве три миллиона, при этом около 500 тысяч из них – горожане старше 80 лет.

"Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть. Это ставит перед нами новые социальные вызовы и требует от нас инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране, а также пересмотра механизмов поддержки старшего поколения", – сказала Ракова.

Заммэра заявила, что Москва много делает в этом направлении, при этом город продолжает обсуждать возможные пути развития с экспертами, поскольку есть потребность двигаться дальше в трансформации социальной поддержки этой категории москвичей.

Ракова указала на высокую потребность столицы в принципиально новых кадрах для социальной сферы и готовность Москвы к совместной работе в их подготовке. Благодаря принципу адресности и возможностям современных технологий значительно изменились подходы к организации социального обслуживания на дому.

К примеру, в прошлом основная функция социальных работников заключалась преимущественно в том, чтобы сходить в магазин и оплатить услуги. Сейчас система электронной торговли и услуг так развита, что это становится второстепенными задачами.

Новые стандарты услуг сегодня направлены на помощь в выполнении простых и сложных действий: приготовление пищи, сопровождение на прогулку, комплексную уборку и многое другое, а доставка выполняется с помощью дистанционных сервисов. Поэтому сейчас почти 80% рабочего времени социального работника посвящено непосредственной помощи на дому и человеческому общению.

Ракова отметила, что упростился порядок обращения за соцпомощью на дому. Еще в 2020 году для получения соцобслуживания гражданам нужно было обращаться либо в районные отделы социальной защиты населения Москвы, либо в центры социального обслуживания, по территориальному принципу. Теперь же подать заявление можно вне зависимости от места жительства – в электронной форме через портал mos.ru или в любом центре госуслуг "Мои Документы".

Для тех москвичей, которые в силу возраста и состояния здоровья нуждаются в круглосуточной поддержке, работают восемь геронтологических центров с филиалами. Раньше эти стационарные учреждения носили названия пансионатов для ветеранов труда. Но изменилось не только название учреждений, были созданы и внедрены принципиально новые стандарты социального стационарного обслуживания.

С 2020 года в пилотных городских учреждениях стационарного социального обслуживания, где проживают люди с ментальными особенностями и психическими заболеваниями, реализуется комплекс мероприятий по улучшению условий проживания и повышению качества жизни.

Проект меняет даже название учреждений: вместо "домов-интернатов" они носят название "социальные дома", так как призваны в первую очередь быть комфортными для их жителей. Где это возможно, социальные дома капитально ремонтируются. Даже если здание не ремонтируют, в нем внедряют новые стандарты организации внутренней жизни социального дома.

Расселяются многоместные жилые комнаты с личным пространством, организуется доступная среда, мультизоны для досуга и отдыха. В результате создаются условия для сохранения навыков самообслуживания людей с разным потенциалом, а также их развития и роста самостоятельности.

Создаются дополнительные места в московской сети по новому стандарту социальных домов. В проекте 11 жилых корпусов, уже отремонтировали и открыли 6 из них. До конца года эта программа завершится: обновятся еще пять объектов. В итоге к началу следующего года в Москве появится почти 1,9 тысячи дополнительных коек в новых учреждениях.

Летом Владимир Путин заинтересовался проектом умного дома для пожилых людей. Путин пообещал обсудить вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом.

Инициативу выдвинул главный специалист ГУ "Новгородский информационно-аналитический центр" Андрей Образцов. Он представил президенту проект дома, в котором пожилые люди смогут управлять светом, техникой и шторами с помощью голосовых команд. По словам Образцова, разработка поможет сократить время персоналу, который заботится о пребывающих в учреждениях подобного типа.

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