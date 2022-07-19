Экономист рассказал, кому проиндексируют пенсии 1 августа

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что с 1 августа повышенную пенсию начнут получать определенные категории граждан.

Ранее стало известно, что в первый день августа в России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Как уточнили в ПФР, изменения затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию.

Сафонов отметил, что проиндексированные пенсии получат граждане, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды первой группы. Также предполагается, что будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам.



Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Кроме того, с 1 августа будет повышена пенсия работающим пенсионерам, которые накопили дополнительные баллы. Напомню, что с соответствующим действующим законодательством ежегодно происходит увеличение не больше чем на 3 балла. В общей сложности это составляет порядка 314 рублей.

"Все это делается автоматически в рамках имеющихся данных у Пенсионного фонда, поэтому никаких дополнительных документов никому приносить никуда не надо", – отметил эксперт.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10% с 1 июня 2022 года. Закон регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.