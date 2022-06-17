Эксперт рассказал, кто может раньше срока получить часть пенсии

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что получить накопительную часть пенсии могут определенные категории граждан.

Ранее россиянам напомнили, что в РФ с 2019 года стартовало поэтапное повышение пенсионного возраста. Однако он остался неизменным для выплаты пенсионных накоплений. Поэтому граждане могут раньше установленного законом пенсионного возраста получить накопительную часть пенсии.

По словам Сафонова, накопительная пенсия действительно выплачивается по старым параметрам, то есть женщины могут получить ее в 55 лет, а мужчины – в 60. Для этого у человека должны быть накопленные средства.

"Может быть накопительная пенсия, которая формировалась в рамках корпоративных программ, либо человек самостоятельно накапливал", – объясняет экономист.

Если накопительная пенсия формировалась за счет взносов работодателя, то получить ее можно при определенных условиях.





Александр Сафонов профессор Финансового университета правительства РФ У нас лица старше 1967 года рождения в накопительной системе не участвуют. Поэтому человек должен быть моложе 1967 года рождения. Достигнуть 60-летнего возраста мужчина этого года рождения сможет только в 2027 году. А женщинам исполнится 55 уже в этом, 2022 году.

Кроме того, по его словам, получить накопительную пенсию могут мужчины 1953–1966 года рождения и женщины 1957–1966 года рождения за периоды работы в 2002–2004 годах.

"Человек просто приходит в тот Пенсионный фонд, где у него находятся средства и оформляет получение этой пенсии", – поясняет специалист.

С июня неработающим пенсионерам в РФ начали выплачивать пенсии, проиндексированные на 10%. Повышение затронуло около 35 миллионов граждан. При этом по стране средний размер пенсии увеличился на 1 760 рублей.

