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12:45

Общество

Подмосковные сотрудники полиции отвезли беременную женщину в роддом

Подмосковные сотрудники полиции отвезли беременную женщину в роддом

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У женщины в Подмосковье начались роды прямо в салоне такси. Водитель обратился за помощью к полицейским, которых увидел на дороге. Они смогли вовремя отвезти будущую маму в роддом.

Ранее в Московской области сотрудники ГИБДД помогли женщине, у которой также начались роды в машине. На трассе к ним подбежал ее муж и попросил помощи. Женщину пересадили в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки, сирену и привезли в Одинцовский роддом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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