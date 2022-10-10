Подмосковные сотрудники полиции отвезли беременную женщину в роддом

У женщины в Подмосковье начались роды прямо в салоне такси. Водитель обратился за помощью к полицейским, которых увидел на дороге. Они смогли вовремя отвезти будущую маму в роддом.

Ранее в Московской области сотрудники ГИБДД помогли женщине, у которой также начались роды в машине. На трассе к ним подбежал ее муж и попросил помощи. Женщину пересадили в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки, сирену и привезли в Одинцовский роддом.

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