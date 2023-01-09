Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал обвиняемого в совершении ДТП с 8 пострадавшими на юге Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Водителя, устроившего ДТП, заключили под стражу до 5 марта этого года.

"В ходе судебного заседания обвиняемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что мужчине предъявили обвинение по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения").

Ранее сообщалось, что виновник массовой аварии на Севастопольском проспекте находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершения ДТП он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.



Виновник в ДТП на юге Москвы был под действием наркотиков

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