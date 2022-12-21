Снегоочиститель повредил опору контактной сети на станции Чехов

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Снегоочиститель во время проведения работ по уборке снега повредил опору контактной сети на станции Чехов Курского направления МЖД, сообщили в пресс-службе магистрали.

"Из-за инцидента совершил вынужденную остановку поезд № 6309 Москва – Серпухов. В связи с этим приостановлено движение на участке Столбовая – Шарапова Охота", – отметили в пресс-службе.

На Курском направлении пригородные поезда дальних маршрутов в сторону Москвы и области следуют по укороченным маршрутам, добавили в сообщении. Железнодорожники устраняют повреждения контактной сети.

Уточняется, что подъезды пути частного предприятия и снегоочиститель не принадлежали РЖД.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье машинист предотвратил столкновение электрички с грузовиком на Савеловском направлении около станции Каналстрой. Машинист сумел вовремя применить экстренное торможение, а его помощник подал звуковые и световые сигналы.

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