Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием поезда в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва""

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения автомобиля "Газель" и поезда на железнодорожном переезде в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в субботу около 18:00. Водитель "Газели", нарушив правила дорожного движения, пытался проскочить нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом сообщением Москва – Дубна.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Электричка на ходу протаранила фургон. В результате аварии водитель "Газели" погиб, пассажир пострадал. В электричке никто не пострадал.

Из-за аварии приостанавливалось движение поездов на перегоне между станциями Соревнование – Большая Волга. В 19:30 движение поездов восстановили.

На место происшествия выехала заместитель Московско-Ярославского транспортного прокурора Ольга Пантелеева.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 15-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на Симферопольском шоссе в Москве автовоз протаранил отбойник и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии были задеты четыре автомобиля.



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