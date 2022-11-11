Автовоз протаранил ограждение и вылетел на встречку на Симферопольском шоссе

Автовоз протаранил отбойник и выехал на полосу встречного движения на Симферопольском шоссе. Об этом сообщают очевидцы.

По информации департамента транспорта Москвы, в результате аварии задеты четыре автомобиля. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. В настоящее время движение на месте происшествия парализовано.

"Движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех, для движения в сторону центра свободны две полосы из четырех", – уточняется в телеграм-канале Дептранса.

Ранее пять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутки и такси в Екатеринбурге. По информации прокуратуры региона, на улице Металлургов водитель микроавтобуса врезался в грузовик MAN, который двигался в попутном направлении.

До этого на западе Москвы произошло сразу несколько аварий с участием 54 автомобилей, мотоцикла и автобуса. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек, среди них – один ребенок.

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