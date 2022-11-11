Автобус с пассажирами перевернулся в Магаданской области

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Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в поселке Новый Уптар в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Уточняется, что сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 11:55 (03:55 по московскому времени). По предварительным данным, в салоне находились 30 пассажиров. Троим из них понадобилась медицинская помощь.

"На месте происшествия находятся сотрудники полиции, оперативные службы, работники скорой помощи. <...> Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехали наряды ГИБДД", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и такси в Екатеринбурге. По данным прокуратуры Свердловской области, на улице Металлургов водитель микроавтобуса врезался в грузовик MAN, который двигался в попутном направлении.

До этого Тульской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами. Пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы.

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