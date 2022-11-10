Грузовик упал в котлован и насмерть задавил двух рабочих в Златоусте

Фото: vk.com/ugibdd

Грузовой автомобиль упал в котлован и насмерть задавил двух рабочих в Златоусте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ по региону.

Происшествие случилось на улице Металлистов. Большегруз не справился с управлением и съехал в котлован, где велись ремонтные работы трубопровода. В результате аварии находившиеся там двое рабочих погибли.

По словам самого водителя грузовика, у машины отказали тормоза.

Жительница Златоуста, которая оказалась рядом в момент аварии, уточнила, что в этом месте подобные инциденты происходят нередко.

"На этом участке очень крутой спуск, там часто такие аварии. Грузовик вез пять тонн мяса. Там построили новую котельную и прокладывали трубы. Наверху стоит знак, что дорога закрыта, ведутся ремонтные работы", – цитирует женщину "Газета.ру".

По ее словам, некоторые рабочие успели убежать, когда увидели двигающееся авто.

Ранее пять человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Екатеринбурге. Все случилось на улице Металлургов. Водитель маршрутного такси врезался в грузовик MAN, который двигался в попутном направлении.

Водитель пассажирского транспортного средства сообщал, что хотел перестроиться на соседнюю полосу и обогнать большегруз, однако не рассчитал безопасность маневра.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!