Трое детей пострадали в результате ДТП в Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей Lada и BMW в городе Назрань. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия.

В ведомстве уточнили, что авария произошла накануне вечером. Пострадавшие были госпитализированы в Детскую районную клиническую больницу.



"Для деблокировки пострадавшего и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кировской области нетрезвый водитель врезался в группу школьников, в результате один человек погиб. Инцидент произошел в поселке Пижанка.

До этого семь человек погибли и трое пострадали в результате ДТП в Белгородской области, где пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.

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