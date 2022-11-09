Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "ГИБДД Екатеринбурга"

Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла накануне вечером на улице Металлургов. По данным надзорного ведомства, водитель маршрутного такси врезался в грузовик MAN, который двигался в попутном направлении.

Как уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров. По словам водителя, он хотел перестроиться на соседнюю полосу и обогнать грузовик, однако не рассчитал безопасность маневра.

"Грузовым автомобилем MAN управлял 55-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. Водитель рассказал полицейским, что неожиданно в заднюю часть его грузового автомобиля въехал автобус", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тульской области опрокинулся автобус, в котором находилось около 40 пассажиров. Пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!