Восемь автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Видео: Москва 24

Восемь машин столкнулись на Ленинградском шоссе в столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

"На Ленинградском шоссе в районе дома № 8, корпуса 2, столкнулись восемь автомобилей. Перекрыты для движения три полосы в сторону области", – рассказали правоохранители.

Автомобилистов предупреждают, что движение в районе аварии затруднено. Специалисты выясняют, что стало причиной ДТП, а также уточняют, есть ли пострадавшие в результате столкновения.

Москвичей призвали быть внимательными из-за снегопада в столице. Водителей попросили соблюдать скоростной режим, а пешеходов – переходить дорогу только в специально отведенных местах, одеваться в яркую одежду и использовать световозвращающие элементы.

Ранее сообщалось, что на улице Нижние Мнёвники в Москве водитель не справился с управлением и врезался в столб. Он погиб.

До этого на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Машина перевернулась из-за ДТП на МКАД

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