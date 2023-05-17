"Яндекс Такси" будет дополнительно уточнять адрес из-за проблем с геопозицией в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сервис "Яндекс Такси" будет предлагать пользователям повторно проверять адрес перед началом поездки, это связано со сбоями в определении геопозиции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Отмечается, что из-за некоторых сбоев у пассажиров могут некорректно отображаться точки посадки, причем это касается не только такси, но и сервисов "Яндекс Драйв" и "Яндекс Самокаты".

"Поэтому теперь мы дополнительно предлагаем проверить адрес, с которого начинается поездка. Сложности возникают и при определении местоположения машин "Драйва" и "Самокатов" в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны", – отметили в компании.

В "Яндексе" добавили, что все обращения в службу поддержки относительно проблем в определении геопозиции, с которыми сталкиваются водители и пассажиры, обрабатываются. Они будут использовать все, чтобы минимизировать эффект от некорректного определения местоположения.

Сбой влияет на все сервисы и устройства, которые имеют функцию навигации, подчеркнули в компании.

"Эти сбои не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов: мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены", – резюмировали в "Яндексе".

Ранее председатель объединения, член Общественной палаты Илья Зотов попросил власти РФ отложить вступление в силу части поправок закона "О такси". Он отметил, что региональные реестры для таксистов и их услуг до сих пор не созданы, так как в местных бюджетах нет необходимых средств.

