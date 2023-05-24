Агроном назвал секрет выращивания арбузов в Подмосковье

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Арбузы являются неприхотливой культурой, при использовании ранних сортов и гибридов их можно вырастить в Подмосковье. Об этом cообщает News.ru со ссылкой на агронома Андрея Туманова.

Он отметил, что рассаду следует выращивать вертикально, а арбузы забирать в сеточку.

"Выращивать можно в теплице, если мы говорим о Подмосковье, где довольно короткое лето, в принципе можно и в открытом грунте, если земля теплая", – объяснил эксперт.

По словам агронома, ранние сорта требуют около трех-четырех недель забега. Среднеспелые и поздние арбузы нельзя вырастить в Подмосковье из-за особенностей климата, подчеркнул Туманов.

Он также напомнил, что арбуз не является ягодой, он относится к семейству тыквенных.

Ранее говорилось, что в среднем россияне тратили на набор садово-огородного инвентаря, саженцев, рассады и семян около 1,9 тысячи рублей в апреле 2023 года. В среднем россияне тратили на набор садово-огородного инвентаря, саженцев, рассады и семян около 1,9 тысячи рублей в апреле 2023 года.