Подоляк призвал не ожидать от украинского контрнаступления "голливудского сценария"

Фото: AP Photo/Alex Babenko

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление идет по плану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Наступательные операции идут по плану генштаба и они эффектно ведут наступательные действия", – сказал Подоляк.

В ответ на вопрос о том, почему украинское наступление идет настолько медленно, Подоляк призвал меньше смотреть "Рэмбо" и не ждать голливудского сценария.

"Было бы желательно, чтобы они меньше смотрели "Рэмбо", а больше читали свои учебники, тогда было бы меньше инфантилизма и голливудского ожидания развития событий", – добавил украинский чиновник.

Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что украинская армия не способна провести контрнаступление, так как у ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить преимущество в бою.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на линии соприкосновения после неудавшегося контрнаступления ВСУ. В это же время российские силы начинают переходить в наступление на разных направлениях.