Херш заявил, что ЦРУ предупреждало Блинкена о вероятности провала контрнаступления ВСУ

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ЦРУ предупреждало госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление ожидает провал. Об этом публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем материале на Substack.

Тем не менее в администрации президента США проигнорировали данное предупреждение и начали строить большие планы на контрнаступление ВСУ, добавил журналист.

Ранее СМИ сообщали о том, что военные стратеги и западные политики уже начинают размышлять над новым украинским наступлением весной 2024 года.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинская армия не в состоянии в настоящее время провести контрнаступление. Он отметил, что у ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить себе преимущество.

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