Маск согласился с мнением аналитика о провале контрнаступления ВСУ

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Американский бизнесмен Илон Маск согласился с британским аналитиком Александром Меркурисом, который заявил о провале контрнаступления ВСУ. Об этом Маск написал в комментариях в своей соцсети Х (бывший Twitter).

Меркурис заявил, что США сыграли пагубную роль в украинском конфликте. Он напомнил, что Вашингтон проигнорировал опасения Москвы по вопросам европейской безопасности, и саботировал проведение переговоров России и Украины в Турции в 2022 году.

"И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни", – отметил эксперт.

По его словам, администрация США на каждом перепутье выбирали продолжение конфронтации и конфликта, и не пытались достигнуть компромисса и мира.

"Точно", – написал в комментарии под постом с мнением Меркуриса Маск.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел спецсовещание из-за медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, в рамках совещания был проведен глубокий анализ текущей ситуации, а также спланированы предстоящие шаги и обеспечение украинской армии всем необходимым.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные стали сдаваться в плен группами до взвода после начала контрнаступления. Он назвал условия содержания военнопленных достойными и заверил, что к пленным украинцам не применяют физическое насилие.



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