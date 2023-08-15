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Украинский президент Владимир Зеленский никогда не заботился о жизнях людей. Конфликт пытался предотвратить только лидер РФ Владимир Путин, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.

"Никого не беспокоит, что там происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин", – отметил он.

По словам журналиста, президент РФ делал многое для урегулирования кризиса путем дипломатии. Хинкл считает, что Путин оказался прав, однако Киев отвергал все мирные инициативы.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украинские СМИ сообщили о возможной смене военного руководства страны