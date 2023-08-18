Политолог объяснил, почему США одобрили Дании и Нидерландам отправку F-16 на Украину

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Вашингтон одобрил Дании и Нидерландам отправку F-16 на Украину, чтобы сократить собственные издержки, считает политолог Петр Колчин. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперт обратил внимание, что США не хотели пускать в ход свои ресурсы. Для них оказалось удобным, что их союзники могут заняться отправкой истребителей, добавил Колчин. По его словам, при таком раскладе издержки Вашингтона минимизируются.

Кроме того, военно-промышленный комплекс США получает возможность заработать, поскольку европейские страны будут закупать новые самолеты вместо тех, что передали ВСУ, подчеркнул он.

"У Дании и Нидерландов нет большого авиационного парка. Помощь, которую они могут оказать киевскому режиму, минимальна", – объяснил политолог.

Эти страны поступают в ущерб своей обороноспособности, они будут вынуждены лишиться последних запасов вооружения, резюмировал Колчин.

Ранее стало известно, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. Страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению.

До этого Киев получил от Чехии симулятор для обучения летчиков управлению американскими истребителями.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, поскольку эти самолеты способны нести соответствующее оружие. Он подчеркнул, что ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.



Запад продолжает поставлять Киеву вооружение