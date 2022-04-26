В МИД РФ не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы на захват Варшавой российской дипломатической собственности в Польше могут быть не только зеркальными, но и асимметричными.

"Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа", – сказала Захарова в эфире "Радио России".

Ранее мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. Сообщалось, что представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта, проигнорировав требование заведующего консульским отделом посольства РФ. Кроме того, как подчеркивал посол РФ в Польше Сергей Андреев, подобный захват противоречит международному праву, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

