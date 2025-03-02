02 марта, 18:49Политика
Уолтц заявил, что РФ и США продолжают обсуждать работу дипмиссий двух стран
Фото: depositphotos/denisismagilov
Российские и американские представители продолжают обсуждать работу дипломатических миссий двух стран. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.
По словам советника президента США Дональда Трампа, команда американского госсекретаря Марко Рубио провела рабочую встречу с российской стороной о расширении деятельности посольств. Если Россия и США хотят продолжать переговоры, представительства стран должны функционировать на местах, подчеркнул Уолтц.
"Эти обсуждения происходят, и мы также ведем обсуждения о том, что им нужно увидеть, чтобы закончить эту войну", – обратил внимание он.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают вероятность возникновения противоречий в будущем, но при этом намерены продолжать переговоры через дипломатию под руководством президента Дональда Трампа.
В рамках переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.
На прошедших 27 февраля в Стамбуле переговорах РФ и США стороны обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон. Кроме того, в Госдепартаменте Штатов заявили, что Москва и Вашингтон договорились о новой встрече в будущем.
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