Уолтц заявил, что РФ и США продолжают обсуждать работу дипмиссий двух стран

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Российские и американские представители продолжают обсуждать работу дипломатических миссий двух стран. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.

По словам советника президента США Дональда Трампа, команда американского госсекретаря Марко Рубио провела рабочую встречу с российской стороной о расширении деятельности посольств. Если Россия и США хотят продолжать переговоры, представительства стран должны функционировать на местах, подчеркнул Уолтц.

"Эти обсуждения происходят, и мы также ведем обсуждения о том, что им нужно увидеть, чтобы закончить эту войну", – обратил внимание он.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают вероятность возникновения противоречий в будущем, но при этом намерены продолжать переговоры через дипломатию под руководством президента Дональда Трампа.

В рамках переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.

На прошедших 27 февраля в Стамбуле переговорах РФ и США стороны обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон. Кроме того, в Госдепартаменте Штатов заявили, что Москва и Вашингтон договорились о новой встрече в будущем.