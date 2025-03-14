Ушаков заявил, что новый посол РФ в США Дарчиев еще не направился в Вашингтон

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Новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев пока еще не направился в Соединенные Штаты. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, еще не отбыл. Собирается", – сообщил Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отъезд экс-посла РФ из Штатов не означает понижения уровня дипотношений с Вашингтоном.

В конце февраля этого года США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Александра Дарчиева в ходе состоявшихся в Стамбуле консультаций делегаций России и США. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США.