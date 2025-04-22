Ушаков анонсировал приезд Уиткоффа в Москву на этой неделе

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Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Да", – цитирует ответ политика на соответствующий вопрос ТАСС.

Ожидалось, что Уиткофф посетит Россию сразу после переговоров с украинскими представителями в Лондоне. Там также будут присутствовать спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, писали СМИ.

По данным журналистов, в ходе встречи будут обсуждаться признание Крыма российским регионом и снятие вопроса о вступлении Украины в НАТО. Причем отправка спецпосланника в Москву якобы будет зависеть от совпадения позиций США, Европы и Украины.

Прошлый визит Уиткоффа прошел 11 апреля. Он прилетел в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным, в рамках которой глава РФ попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.

По итогам американский политик выразил уверенность, что Россия и США находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.