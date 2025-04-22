Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 12:43

Политика

Кремль сообщит об очередном визите Уиткоффа в Россию

Фото: ТАСС/ЕРА/LUDOVIC MARIN / POOL

Кремль проинформирует о новом визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем", – отметил представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф может вновь приехать в Россию после переговоров с украинскими представителями в Лондоне.

По информации издания, кроме Уиткоффа, на встрече в Британии американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио.

Если позиции Штатов, Европы и Украины совпадут, Уиткофф может отправиться в Россию, считают журналисты. Предположительно, в Лондоне стороны будут обсуждать вопрос официального признания Соединенными Штатами Крыма российским регионом, а также снятия с обсуждения вступление Украины в НАТО.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика