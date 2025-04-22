Кремль сообщит об очередном визите Уиткоффа в Россию

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Кремль проинформирует о новом визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем", – отметил представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф может вновь приехать в Россию после переговоров с украинскими представителями в Лондоне.

По информации издания, кроме Уиткоффа, на встрече в Британии американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио.

Если позиции Штатов, Европы и Украины совпадут, Уиткофф может отправиться в Россию, считают журналисты. Предположительно, в Лондоне стороны будут обсуждать вопрос официального признания Соединенными Штатами Крыма российским регионом, а также снятия с обсуждения вступление Украины в НАТО.