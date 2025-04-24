Bloomberg: США хотят получить от РФ признание права Украины на свою армию

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США хотят получить от России признание права Украины иметь собственную армию в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, спецпредставитель США Стив Уиткофф намерен поднять этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным.

Ранее СМИ писали, что встреча российского лидера и американского политика может пройти 25 апреля. В Белом доме также подтвердили визит Уиткоффа в Россию на этой неделе.

Журналисты считают, что от этой встречи зависит урегулирование украинского конфликта. При этом в Кремле пообещали своевременно уведомить о контактах Путина и Уиткоффа. Однако, пока встреча не состоится, детали раскрыты не будут, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.