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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно уведомить, когда пройдет встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если она будет в планах у российского лидера.

Песков также уточнил, что не раскроет всех деталей до того момента, пока встреча не состоится.

СМИ писали, что встреча Путина и Уиткоффа может пройти в пятницу, 25 апреля, в Москве. По предварительным данным, борт со спецпосланником президента США якобы уже вылетел из Парижа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф планирует на этой неделе посетить Россию. По ее словам, спецпосланник вновь хочет встретиться с Путиным.

По мнению журналистов, от этой встречи зависит урегулирование конфликта на Украине. СМИ также обратили внимание, что мирный план президента США Дональда Трампа не упоминает Украину в каждом из пунктов соглашения. Это может свидетельствовать о том, что судьба страны является раздражающим приложением для американцев.

