Российские войска снова продвинулись в зоне проведения спецоперации. Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию противника на южно-донецком направлении. В то же время наземные группы смогли полностью зачистить село Липовое.

Продвинулись российские штурмовики и на Красноармейском направлении. Это стало возможным благодаря расчету ТОС-2 "Тосочка", который нанес мощный удар по позициям ВСУ. В результате атак, опорный пункт и живая сила украинской армии были уничтожены.

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