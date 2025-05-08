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08 мая, 09:15

Политика

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южно-донецком направлении

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южно-донецком направлении

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Российские войска снова продвинулись в зоне проведения спецоперации. Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию противника на южно-донецком направлении. В то же время наземные группы смогли полностью зачистить село Липовое.

Продвинулись российские штурмовики и на Красноармейском направлении. Это стало возможным благодаря расчету ТОС-2 "Тосочка", который нанес мощный удар по позициям ВСУ. В результате атак, опорный пункт и живая сила украинской армии были уничтожены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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