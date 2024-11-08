Мадуро назвал Путина "прирожденным бомбардиром, как Роналду"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина "прирожденным бомбардиром", сравнив его с португальским футболистом Криштиану Роналду, передает ТАСС.

"На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин – это звезда международной политики, он добился большого успеха на историческом саммите в Казани", – заявил Мадуро, добавив, что у российского лидера есть "голевое чутье".

Лидер Венесуэлы отметил, что в ходе встречи с Путиным в ходе саммита БРИКС в Казани они обсудили множество аспектов двусторонних отношений.

"Путин с его многовековой мудростью смог вовремя противостоять угрозе нацизма, зародившейся в ходе государственного переворота на Украине", – подчеркнул Мадуро.

Ранее Мадуро назвал свой визит на саммит БРИКС в Казани "историческим". По его словам, группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира и геополитики. Венесуэла, в свою очередь, готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере.